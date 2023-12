Children Of The Pope • Seesters / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Fat White Family, Black Lips & The Kinks

ENFANTS DU PAPE (22h30)

(Garage rock – Cake Knife Records – Londres, Royaume-Uni)

Dans les quartiers les plus sales du sud de Londres, parmi les pubs et les salles de bal ombragés, Children of the Pope serait formé fin 2018 par Juno Valentine et Guilherme Fells. Après un court parcours d’ajustements du line-up, le groupe a ressuscité sous la forme d’une sorte de vieux rassemblement d’amis, avec le recrutement de quelques vétérans de la scène pour rejoindre les membres originaux Juno et Fells : l’apprentie perdue de Poison Ivy, Matilda Harding à la guitare. , claviers et chant et Jasper Eade à la basse.

Le groupe s’est forgé une réputation pour ses performances électrisantes grâce à des concerts à guichets fermés aux côtés d’Insecure Men, Black Lips, Fat White Family et

une tournée au Royaume-Uni avec les Honkies.

Dépeignant toujours leur amour pour les guitares sales, les cris maniaques et les mélodies surréalistes.

FFO / Si vous aimez : Black Lips, The oh Sees, Fat White Family

https://open.spotify.com/artist/7n4iT7FHaAt2od6MZMPqQE…

SEESTERS (21h30)

(Garage rock – Paris, FR)

Seesters est un projet artistique dont la création remonte à 2020. Dans un sous-sol à Paris, ils ont commencé à expérimenter un mélange de krautrock, de garage, de heavy metal et de rock psychédélique. Seesters a commencé avec un seul objectif : jouer.

https://seesters.bandcamp.com/

Mercredi 24 Janvier 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse : communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIQUE

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de Lyon)

