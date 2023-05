Chiharu Shiota – Memory Under The Skin Galerie Templon, 24 mai 2023, Paris.

Du mercredi 24 mai 2023 au samedi 15 juillet 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

« Memory under the Skin » de l’artiste Japonaise Chiharu Shiota propose aux visiteurs un parcours envoûtant à travers une spectaculaire installation tissée, in-situ, et un ensemble de nouvelles sculptures de fils.

Après un premier apprentissage en peinture à l’université Seika de Kyoto, Chiharu Shiota choisit de poursuivre ses études artistiques à Berlin et se tourne d’abord vers la performance. Sa pratique s’oriente rapidement vers l’installation et la réalisation de vastes environnements éphémères. A travers un subtil tissage de fils noués, elle imagine des mises en scènes fantastiques combinant une variété d’objets de récupération : cadres de fenêtre, instruments de musique usagés, valises en carton, clés rouillées, livres ou vieux vêtements chinés. Ses installations, toujours plus ambitieuses, déclinées dans les musées du monde entier, sont aujourd’hui devenues sa signature et bâtissent, une à une, une œuvre complexe qui interroge les notions d’existence et de transcendance.

Avec « Memory under The Skin » Chiharu Shiota revient à un de ses thèmes de prédilection : le vêtement « comme seconde peau ». Elle explique, il « peut même être plus important qu’une peau puisqu’il offre la possibilité d’exprimer tellement sur chacun d’entre nous. Il en dit plus que la couleur de peau, l’âge ou la nationalité d’une personne. Il nous accompagne dans notre quotidien et devient alors l’incarnation de nos souvenirs, de notre existence. A notre mort, notre existence se reflète dans nos vêtements et les objets qui nous entourent. L’existence dans l’absence : c’est un des thèmes de mon travail ».

En contre-point, elle expérimente avec des matériaux plus permanents : « Dans le plâtre puis dans le bronze, j’ai voulu recréer les mains de mon mari, de ma fille ainsi que les miennes. Je voulais créer quelque chose qui demeure après ma disparition. Pour moi, le matériau est une extension du corps, comme une mémoire sous la peau. ». À la fois intime et aspirant à l’universel, ce nouveau travail, subtilement figuratif, de bronze et fils de métal, incarne ainsi une approche originale de la sculpture, comme réceptacle d’un ailleurs incertain.

Née à Osaka au Japon en 1972, Chiharu Shiota est installée à Berlin depuis plus de deux décennies. Son œuvre a bénéficié de nombreuses expositions personnelles et est exposée sur tous les continents.

En 2015, elle investit le Pavillon Japonais de la Biennale de Venise. En 2018, elle expose au Museum of Kyoto (Japon), au Gothenburg Museum of Art (Suède), à l’Art Gallery of South Australia à Adelaïde (Australie), au Bon Marché à Paris (France) ; en 2019, au Gropius Bau à Berlin (Allemagne), au Mori Art Museum de Tokyo (Japon) ; en 2020, à la Fondazione Merz (Italie), au Musia (Italie), au Coun Muzum Śląskie w Katowicach (Pologne) ; en 2021, son travail a été présenté à la treizième Gwangju Biennale Foundation en Corée du Sud, ainsi que dans l’exposition collective STILL ALIVE Werke aus der Shenkung Sammlung Hoffmann au Albertinum en Allemagne, au Centro Cultural Banco do Brasil à Rio de Janeiro (Brésil), au Zentrum für Kunst und Medien à Karlsruhe (Allemagne), au Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa à Wellington (Nouvelle-Zélande), au Towada Art Center à Aomori (Japon), au Domaine de Chaumont-sur-Loire (France) et au Tapei Fine Arts Museum à Taïwan.

En 2022, son œuvre a été présentée au Aichi Arts Center, Japon ; à Manifesta 14, Kosovo ; Musée national des arts asiatiques-Guimet, Paris ; au Planta Project, Complejo industrial La Plana del Corb, Balaguer, Lleida, Espagne ; au Schauwerk Sindelfingen, Allemagne ; au Queensland Art Gallery of Modern Art de Brisbane en Autstrale, à la Biennale de Bangkok en Thailande et au K11 Museum de Hong Kong.

En mai 2023, une de ses installations sera exposée au Hammer Museum de UCLA.

Chiharu Shiota est représentée par la Galerie Templon depuis 2011.

Galerie Templon 28 rue du Grenier – Saint – Lazare 75003 Paris

Contact : https://www.templon.com/fr/exhibitions/32065/

© Courtesy Templon, Paris —Brussels — New York CHIHARU SHIOTA Letters of Love, 2022 Installation: corde, papier | Installation: rope, paper