chifoumi club (cover pop rock décalé)

l’usine, le samedi 19 février à 21:00

CHIFOUMI CLUB c’est groupe Rock Pop décalé. Du Rock & Roll pour faire bouger vos pieds !!! au cours de la soirée, vous pourrez entendre : Don’t stop me now – Queen Middle of the road – Pretenders Hand in my pocket – Alanis Morissette Sweet Emotions – Aerosmith Waiting for the man – Lou Reed Valérie – Mark Ronson ft. Amy Winehouse Stand by me Own version Rebel Rebel – David Bowie Mustang Sally – Commitment All right now – Paul Rodgers ….. une excellente soirée en perspective et en plus …… ON AURA LE DROIT D’ETRE DEBOUT ET DE DANSER !!!!!!!!!

entrée libre

l’usine 3, rue du fond des prés, 91460 marcoussis Marcoussis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T21:00:00 2022-02-19T23:30:00