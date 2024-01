Nuits de la lecture 2024 à Chierry Chierry, dimanche 21 janvier 2024.

Nuits de la lecture 2024 à Chierry Chierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 09:00:00

fin : 2024-01-21 20:00:00

Cette année, découvrez le corps dans toutes ses formes à l’occasion des nuits de la lecture.

Rendez-vous le dimanche 21 janvier 2024, à la maison du parc Bellevue, à Chierry, de 9h à 20h.

Tout un programme :

9h00 :

*À la rencontre de Jean de la Fontaine : Randonnée pédestre – 7km Dans les ruelles de Château-Thierry, guidée par Agnès, avec quiz sur des citations

et morales des fables de Jean de la Fontaine

*Je nourris mon corps : Atelier culinaire.

Préparation d’une soupe, d’une salade de fruits, d’un apéro bien-être

10h 00 :

*Le corps en conscience : 30mn de relaxation avec Hélène

*Le corps fait son théâtre : Jeux et mimes avec Isabelle

11h00 :

Je bouge mon corps : Fitness avec Stéphanie

14h00 :

*Je bouge mon corps, Zumba avec Stéphanie

*À la découverte du corps, parcours de santé et le corps est un trésor, cherche-le !

avec Marie-Christine et Sophie

*Je dessine mon corps avec l’APEEM (de 14h00 à 17h00)

16h00 :

Le corps en conscience, 30mn de relaxation avec Hélène

17h30 :

Amateurs, spectacle par la Compagnie Uni Vers

18h30 :

Bougeons tous ensemble : Madison et animation surprise

Organisé par l’association Chierry Plaisir de Lire et le Gym club de Chierry, avec l’Apeem et les écoles de Chierry.

Un repas est proposé aux participants sur réservation

Le tarif :

– 15€ pour adulte et enfant à partir de 12 ans

– 5 € pour enfant jusqu’à 11 ans

Boissons comprises : eau, vin rosé et rouge à discrétion et café.

Contact

gcchierry@gmail.com

07 68 13 66 92

31 Avenue du Général de Gaulle

Chierry 02400 Aisne Hauts-de-France gcchierry@gmail.com



L’événement Nuits de la lecture 2024 à Chierry Chierry a été mis à jour le 2024-01-16 par SIM Hauts-de-France – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne