Chien pourri, la vie à Paris Cinéma d’Erquy, 25 août 2021, Erquy. Chien pourri, la vie à Paris

Cinéma d’Erquy, le mercredi 25 août à 17:30

Durée : 1h Réalisateur : Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier **Synopsis** : Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! animation pour jeune public Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T17:30:00 2021-08-25T18:30:00

