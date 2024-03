Chien pourri ! : exposition & escape game Bibliothèque Saint-Eloi Paris, lundi 3 juin 2024.

Le samedi 08 juin 2024

de 16h00 à 17h30

Du lundi 03 juin 2024 au samedi 15 juin 2024 :

.Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. gratuit

Découvre dans cette exposition les aventures de Chien Pourri aux « Jojolympiques »… et participe à un escape game pour l’anniversaire de Chaplapla !

En partenariat avec l’école des loisirs.

Exposition « Chien pourri aux Jeux olympiques »

Pour Josette et son affreux Jojo de petit frère, la vie n’est pas facile. Leur maman est partie et leur père leur met la pression pour qu’ils deviennent de grands sportifs. Pour les aider, Chien Pourri et Chaplapla organisent les Jojolympiques, entre poubelles et terrain vague. Entre canards boiteux, rat borgne et moineau déplumé, caniche à frange et basset à manteau, pour décrocher une médaille dans ces épreuves très spéciales, il faudra se mettre au niveau – au niveau du caniveau, bien sûr !

du mardi 3 au samedi 15 juin

tout public

entrée libre

Escape game « Une surprise pour Chaplapla »

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Chaplapla ! Chien Pourri a trouvé son cadeau : LA pompe qui peut regonfler son meilleur ami. En attendant le jour de la surprise, il l’a rangée dans un coffre fermé à triple tour et a caché les codes des cadenas dans Paris…

Évidemment, c’est le grand jour et il ne se souvient ni des codes, ni de la cachette ! Heureusement, il se rappelle avoir laissé des informations un peu partout. Vous voulez bien lui donner un coup de patte ? Vous avez 1h30 pour résoudre les énigmes !

samedi 8 juin, 16h

pour les enfants, dès 7 ans

sur inscription à partir du 8 mai

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

