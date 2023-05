Chien Pourri ! aux Jeux Olympiques : l’exposition Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Chien Pourri ! aux Jeux Olympiques : l’exposition Bibliothèque Germaine Tillion, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 02 mai 2023 au samedi 24 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

18 panneaux conçus par l’école des loisirs pour suivre les aventures de Chien Pourri, Chaplapla et leurs amis aux « Jojolympiques »… La série Chien

Pourri ! de Colas Gutman & Marc Boutavant, publiée dans la collection Mouche à l’école des loisirs, fête ses 10 ans cette année. Marc Boutavant, qui signe les illustrations, est le lauréat 2022 du prix de la Grande Ourse, décerné par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris Contact : 0171189737 https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/100064535118954/ https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/100064535118954/

© Marc Boutavant, l’école des loisirs Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Germaine Tillion Adresse 6 rue du Commandant Schlœsing Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Bibliothèque Germaine Tillion Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Chien Pourri ! aux Jeux Olympiques : l’exposition Bibliothèque Germaine Tillion 2023-05-02 was last modified: by Chien Pourri ! aux Jeux Olympiques : l’exposition Bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion 2 mai 2023 Bibliothèque Germaine Tillion Paris,Paris

Paris Paris