Chien pourri! Aux jeux olympiques Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Du mardi 09 janvier 2024 au mardi 12 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Découvrez l’exposition crée à l’occasion des 10 ans du célèbre Chien pourri et de son acolyte Chaplapla.

Conçue par l’école des loisirs, cette mini exposition évoque les aventures de Chien Pourri, Chaplapla et leurs amis aux « Jojolympiques »… Pour Josette et son affreux Jojo de petit frère, la vie n’est pas facile. Leur maman est partie et leur père leur met la pression pour qu’ils deviennent de grands sportifs. Pour les aider, Chien Pourri et Chaplapla organisent les Jojolympiques, entre poubelles et terrain vague. Entre canards boiteux, rat borgne et moineau déplumé, caniche à frange et basset à manteau, pour décrocher une médaille dans ces épreuves très spéciales, il faudra se mettre au niveau – au niveau du caniveau, bien sûr !

La série Chien Pourri ! de Colas Gutman & Marc Boutavant, publiée dans la collection Mouche à l’école des loisirs, fête ses 10 ans cette année. Marc Boutavant, qui signe les illustrations, est le lauréat 2022 du prix de la Grande Ourse, décerné par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

crédits: Ecole des loisirs