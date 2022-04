Chien Méchant + Walter Astral en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara, 9 juin 2022, Paris.

Le jeudi 09 juin 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Prévente 11€ Tarif plein 13€ Tarif réduit 12€ Prévente “curieux tarif” 8€

Entre songe céleste, electro-jazz et rock psyché, venez danser et vibrer au rythme du concert de Chien Méchant et Walter Astral le 9 juin à FGO-Barbara.

CHIEN MÉCHANT

Le duo de musiciens, amis depuis le lycée, dégage une énergie unique dans leurs prestations, sur des productions électroniques qui mélangent de manière explosive les codes de l’électro, du jazz et du rock psyché. La palette est large, pouvant rappeler aussi bien Justice, Todd Terje, que Snarky Puppy ou Pink Floyd, le tout sur des textes en Français et en Anglais, parlés, chantés, vocodés, pitchés. Ils livrent des compositions riches, souvent dansantes, parfois planantes, dans un format de live claviers/batterie ultra-énergétique.

WALTER ASTRAL

Walter Astral est un druide, un explorateur de multivers. La musique qui l’accompagne parle des Éléments qui l’entoure et de la magie qu’ils incarnent. Éclairé par l’orbe des hommes-bougies et guidé par les conseils du Baron Samedi, Walter découvre des univers fantastiques dans lesquels sa soif de mysticisme et son amour du no-reason sont comblés. Walter Astral nous invite à le suivre dans sa quête cosmique de liberté et d’oublier nos conceptions de la réalité.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://fgo-barbara.fr/programmation/chien-mechant-walter-astral https://www.facebook.com/FGOBarbara https://my.weezevent.com/chien-mechant-walter-astral

