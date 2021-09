CHIEN, FEMME, HOMME Ferme de Bel Ebat, 12 avril 2022, GUYANCOURT.

CHIEN, FEMME, HOMME

du mardi 12 avril 2022 au mercredi 13 avril 2022 à Ferme de Bel Ebat

Un chien regarde vivre un homme et une femme qui, après de longues années de célibat et une rencontre arrangée, se résignent à habiter ensemble. Le chien, qui tâche de tirer son épingle du jeu, se met à courir derrière le couple parce que, comme eux, il n’a rien à perdre, parce que, comme eux, il cherche à tromper sa solitude. Écrit comme une fable, Chien, femme, homme est une pièce drôle et féroce sur le désespoir ordinaire des couples, sur les petits arrangements moraux de notre temps, sur la méfiance, la résignation et l’aliénation qui retiennent les êtres… 1ère partie : restitution du stage « Reprendre confiance par le théâtre » Séances scolaires : jeudi 14 et venderdi 15 avril à 9h45 et 14h15 Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine. Théâtre des Îlets Texte Sibylle Berg Traduction Pascal Paul-Harang Mise en scène Pascal Antonini Avec Hugo Anguenot, Chloé Bouiller, Louise Héritier Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Théâtre / A partir de 14 ans Une femme et un homme cherchent à tromper leur solitude sous le regard acéré d’un chien doué de parole. Une comédie jubilatoire et grinçante !

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T20:30:00 2022-04-12T22:30:00;2022-04-13T20:30:00 2022-04-13T22:30:00