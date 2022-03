Chien de protection et randonneur, besoin d’un décodeur Servoz Servoz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Servoz

Chien de protection et randonneur, besoin d’un décodeur Servoz, 30 avril 2022, Servoz. Chien de protection et randonneur, besoin d’un décodeur Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz

2022-04-30 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-30 16:00:00 16:00:00 Maison du Lieutenant 2231 route du Mont

Servoz Haute-Savoie Servoz EUR Parce que savoir comment faire lorsque l’on croise un chien de protection au détour d’un sentier n’est pas inné, voici un atelier pour s’outiller et se donner les moyens d’une rencontre apaisée. Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz

