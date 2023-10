Cet évènement est passé Réhabilitation des farés de la place Amboirou Lahi (Place Sicotram) Chiconi Chiconi Catégorie d’Évènement: Chiconi Réhabilitation des farés de la place Amboirou Lahi (Place Sicotram) Chiconi Chiconi, 14 octobre 2023, Chiconi. Réhabilitation des farés de la place Amboirou Lahi (Place Sicotram) Samedi 14 octobre, 07h30 Chiconi Entrée libre La Ville de Chiconi, en partenariat avec BAM – Bambou Mayotte vous propose de participer à la réhabilitation des farés de la place Amboirou Lahi (Place Sicotram), ce samedi 14 octobre 2023 de 08h à 13h. Des ateliers d’animations et de fabrication, seront mises en place, tout en assistant les professionnels dans la mise en valeur de cet espace public.

En fin de journée, nous aurons le plaisir de vous inviter à prendre part à la diffusion des témoignages recueillis dans le cadre de la campagne Octobre Rose (eh oui, encore !), suivi du Maoulida shengué du département qui s’est tenu à cette même place en mars dernier, avec la collaboration de l’association Charafa Lianami de chiconi.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires de leur investissement et nous comptons vivement sur vous, sans qui ces projets n’auraient pas de sens. Chiconi RUE DE SICOTRAM Chiconi 97670 Mayotte 0639273035 https://www.facebook.com/villedechiconi a Ville de Chiconi, en partenariat avec BAM – Bambou Mayotte vous propose de participer à la réhabilitation des farés de la place Amboirou Lahi (Place Sicotram), ce samedi 14 octobre 2023 de 08h à 13h. Des ateliers d’animations et de fabrication, seront mises en place, tout en assistant les professionnels dans la mise en valeur de cet espace public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T06:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T06:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 Commune de Chiconi Détails Catégorie d’Évènement: Chiconi Autres Lieu Chiconi Adresse RUE DE SICOTRAM Ville Chiconi Lieu Ville Chiconi Chiconi latitude longitude -12.836865;45.113042

Chiconi Chiconi https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chiconi/