La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), le jeudi 9 juin à 20:30

► CHICO TRUJILLO : L’histoire de Chico Trujillo commence en 1999, à Valparaiso, quand un groupe de musiciens, alors plutôt porté sur l’esthétique punk, décide de remettre au goût du jour des classiques de la cumbia traditionnelle, ce style musical né en Colombie mais écouté à travers toute l’Amérique latine. Les concerts s’accumulent rapidement et leur permettent peu à peu de se positionner comme le porte-étendard de cette nouvelle vague cumbia. À l’origine de ce projet? Aldo “Macha” Asenjo, le chanteur du groupe considéré dans son pays comme l’un des musiciens les plus talentueux de sa génération qui, avec sa voix unique et son talent de frontman, parvient à transmettre au public l’émotion et la bonne humeur de sa troupe. ► 1ère partie ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 23€ \ Debout Réduit : 21€. ► Sur place : 25€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T20:30:00 2022-06-09T23:59:00

