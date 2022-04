Chico Trujillo Châteaurenard, 9 juin 2022, Châteaurenard.

Chico Trujillo La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard

2022-06-09 20:30:00 – 2022-06-09 La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Châteaurenard

Concert de Chico Trujillo.

L’histoire de Chico Trujillo commence en 1999, à Valparaiso, quand un groupe de musiciens, décide de remettre au goût du jour des classiques de la cumbia traditionnelle, ce style musical né en Colombie mais écouté à travers toute l’Amérique latine.

À l’origine de ce projet? Aldo “Macha” Asenjo, le chanteur du groupe considéré dans son pays comme l’un des musiciens les plus talentueux de sa génération qui, avec sa voix unique et son talent de frontman, parvient à transmettre au public l’émotion et la bonne humeur de sa troupe.



Configuration debout.

Concert de Chico Trujillo à la Rotonde.

+33 4 90 90 27 79 https://lespassagers.net/

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard

