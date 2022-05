CHICO CÉSAR (FESTIVAL RIO LOCO), 19 juin 2022, .

CHICO CÉSAR (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-19 19:45:00 – 2022-06-19

Sur son dixième et tout dernier album studio, « Vestido de Amor », Chico César, chantre de l’universalité « qui fait siens tous les rythmes du monde », a invité deux grands de la musique africaine : Salif Keita et Ray Lema. Mais aussi la kora mandingue de Sekou Kouyaté, la basse d’Etienne M’Bappé ou la voix d’Albin de la Simone, pour élargir sa ligne d’horizon. Le disque, d’une amplitude rare, fait autant la part belle au forró du Nordeste brésilien qu’au reggae jamaïcain, au rock électrifié qu’à la langueur d’un calypso chaloupé. C’est que la fusion métissée du chanteur et auteur-compositeur Chico César, ancien journaliste, ex-secrétaire d’État à la culture du Paraíba – état où il a grandi -, figure tutélaire de la musique populaire brésilienne, aime à se partager dans toutes les langues et sur tous les continents. Amour, joie, paix, fraternité, lutte… résonnent au travers de la poésie singulière de ce musicien hors-pair, fin mélodiste et vrai artificier sur scène. « Si l’amour est un acte révolutionnaire, la musique en fusion de Chico & co est un trait de grâce ».

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Chico César, chantre de l’universalité !

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

