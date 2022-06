Chico César

2022-10-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-13 25 25 Originaire du Nordeste brésilien, Chico César, né en 1964, est un musicien multiple, chantre de l’universalité qui fait siens tous les rythmes du monde.



Ancien journaliste, auteur de plusieurs recueils de poésie, il cisèle des textes qui mettent son talent au service d’un engagement pour la culture (il en fut le secrétaire de son état natal, la Paraíba pendant plusieurs années), l’environnement, les minorités opprimées, les Indiens et les Noirs, victimes d’un racisme qui a subi lui-même.



Il faut le savoir, même si l’on ne comprend pas forcément les paroles de ses chansons. Mais le combattant est d’abord un musicien complet, merveilleux mélodiste, chanteur, producteur, homme de scène. Du vif argent… Et pour tout cela il est une des figures majeures de la scène musicale brésilienne actuelle. Alors, sur l’île déserte, il faudra penser à prendre toute sa discographie, car chez Chico César il n’y a rien à jeter.



