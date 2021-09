Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Chico Buarque / Construçao Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Chico Buarque / Construçao Philharmonie de Paris, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Le contexte sanitaire au Brésil et dans le reste du monde étant très incertain, les conditions ne sont pas réunies pour que Chico Buarque puisse maintenir sa tournée. Il est donc au regret d’annul… Le contexte sanitaire au Brésil et dans le reste du monde étant très incertain, les conditions ne sont pas réunies pour que Chico Buarque puisse maintenir sa tournée. Il est donc au regret d’annuler sa venue à la Philharmonie de Paris. Protagoniste crucial de la musique populaire brésilienne, Chico Buarque rejoue sur scène Construçao (1971), album essentiel dans lequel, samba et bossa nova se frottant à des arrangements orchestraux, jaillit un univers d’une intense singularité. Apparu au mitan des années 1960, Chico Buarque compte parmi les grandes figures (ré)novatrices de la musique populaire brésilienne. Rapidement pris dans le viseur par la dictature militaire, il s’exile en Italie en 1969 après un passage en prison. En 1971, revenu au Brésil, il publie Construçao, album aventureux qui scelle en beauté la rencontre entre tradition et modernité. Conjuguant samba, bossa nova et arrangements orchestraux, souvent dissonants, avec une souveraine liberté de geste, Chico Buarque y explore en dix chansons – et seulement 31 minutes – un univers ardemment buissonnier dont la (longue) chanson-titre offre une admirable illustration. 50 ans après sa sortie, l’album, aujourd’hui considéré comme un classique, s’avère toujours aussi neuf et stimulant. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Musiques du Monde Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22918 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-10-08T20:30:00+02:00_2021-10-08T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris