Chicks Luv Us, Yungness & Jaminn, Noon CC x Encasa 8 Years Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

Chicks Luv Us, Yungness & Jaminn, Noon CC x Encasa 8 Years Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire vendredi 22 mars Chicks Luv Us, Yungness & Jaminn, Noon Club Cabaret x Encasa 8 Years.

Encasa, collectif basé à Marseille depuis 2016, a pour objectif de créer des événements sensationnels et mémorables. Inspirés des nuits ibériques, ils proposent une expérience musicale de haute qualité mêlant le groove tech-house, l’ambiance underground des soirées UK, l’énergie d’Ibiza et l’exubérance d’Elrow à Barcelone.



Il y a 2 ans, Encasa a également créé son label musical, EncasaRecords, en collaboration avec les Chicks Luv Us, pour promouvoir une musique de haute qualité.



Après une première soirée couronnée de succès fin 2023, Encasa fait son retour au Cabaret Aléatoire pour célébrer son huitième anniversaire, en compagnie de trois de ses DJ les plus talentueux les prestigieux Chicks Luv Us, indéniablement renommés sur la scène internationale, les producteurs d’exception Yungness & Jaminn, ainsi que la jeune Noon, une étoile montante originaire du Var. 8.56 8.56 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 23:00:00

fin : 2024-03-22 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Chicks Luv Us, Yungness & Jaminn, Noon CC x Encasa 8 Years Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-01 par Ville de Marseille