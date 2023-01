Chicken Ring – by La Poule Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Chicken Ring – by La Poule Théâtre 100 Noms, 15 février 2023, Nantes. 2023-02-15

Horaire : 20:15 21:45

Gratuit : non 10 € à 19 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public Impro théâtrale. Venez assister à une bataille théâtrale d’improvisation ! Deux équipes se retrouvent sur le ring pour rivaliser d’imagination et créer en direct live des histoires improvisées sous la houlette d’un arbitre impitoyable. Coup de la corde à songes, envolées lyriques, cris du public, costumes hauts en couleur, tous les coups d’amour et autres coups de je t’aime sont permis. Slip au-dessus du collant vivement conseillé ! Durée : 1h30 Proposé par la compagnie LA POULE, troupe professionnelle d’improvisation. Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre 100 Noms Adresse 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Théâtre 100 Noms Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre 100 Noms Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Chicken Ring – by La Poule Théâtre 100 Noms 2023-02-15 was last modified: by Chicken Ring – by La Poule Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms 15 février 2023 Nantes Théâtre 100 Noms Nantes

Nantes Loire-Atlantique