Chichi Queen La Manufacture Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

Chichi Queen La Manufacture Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Beatriz, alias Chichi Queen, révolutionne les rythmes latinos, fusionnant avec audace flamenco, reggaeton, electrocumbia et global-bass.

Son approche innovante crée un voyage musical où chaque morceau reflète ses racines profondes et son amour pour la danse.



Chichi Queen transforme ses performances en expériences immersives, invitant le public à vibrer aux rythmes de compositions envoûtantes.



Sa musique est plus qu’une écoute ; c’est un appel à la joie et au mouvement, unissant traditions et modernité. Chaque performance est un échange dynamique, une célébration de la diversité culturelle et de la danse, où l’énergie et la passion pour la musique transcendent les frontières. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 22:00:00

fin : 2024-04-13

La Manufacture 10 rue des Allumettes,

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

