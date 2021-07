Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Chichi et Banane Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Chichi et Banane Saint-Martin-de-Crau, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Martin-de-Crau. Chichi et Banane 2021-07-16 21:00:00 – 2021-07-16 23:00:00 Rue du logisson Jardin public les 4 éléments

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône L’espectacle : une création originale et musicale à l’accent marseillais, ayant pour toile de fond la ville de La Ciotat Chichi et Banane, alias Sébastien Ballester et Alexandre Auria sur scène L’espectacle : une création originale et musicale à l’accent marseillais, ayant pour toile de fond la ville de La Ciotat dernière mise à jour : 2021-07-02 par

