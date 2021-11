La Ciotat librairie Au poivre d'âne Bouches-du-Rhône, La Ciotat Chichi et Banane librairie Au poivre d’âne La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Chichi et Banane librairie Au poivre d’âne, 3 décembre 2021, La Ciotat. Chichi et Banane

librairie Au poivre d’âne, le vendredi 3 décembre à 18:00

Leur inspiration vient surtout de la « musique des accents » et de « la farce marseillaise », cet art naturel de la bouche, l’abrivade qui sonne comme une symphonie à qui sait tendre l’oreille. Cette partition qui caractérise les accents d’aujourd’hui mais qui vient d’un passé commun. Celui d’avant l’institution de la langue française, l’occitan. Ce rapport à la langue est essentiel dans l’appréhension de la poésie déclamée de Chichi et Banane : l’occitan est mère d’une grande partie des mots encore utilisés couramment aujourd’hui en Provence et dont ils aiment à comprendre l’étymologie et faire ainsi résonner leurs racines. Quant à la littérature de ficelle, elle nous est tout droit inspirée de la littérature de cordel brésilienne, art de rue poétique dont les artistes vendent leurs écrits sur les marchés, sous forme de livrets illustrés (folhetos), étendus sur des cordes à linges entre deux piquets. Ce rapport au Brésil les inscrit dans la lignée de la nouvelle musique occitane portée par la Linha Imaginòt (Fabulous Trobadors, Massilia Sound System, Nux Vomica, Moussu T e lei Jovents…). ♫♫♫ librairie Au poivre d’âne 46 Quai François Mitterrand, 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T18:00:00 2021-12-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu librairie Au poivre d'âne Adresse 46 Quai François Mitterrand, 13600 La Ciotat Ville La Ciotat lieuville librairie Au poivre d'âne La Ciotat