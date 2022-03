Chichi et Banane Harmonie De L’Estaque Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Chichi et Banane Harmonie De L’Estaque, 24 mars 2022, Marseille. Chichi et Banane

Harmonie De L’Estaque, le jeudi 24 mars à 19:30

Littérature de ficelle de La Ciotat et autre cantons proches. Poésie populaire du bord de mer méditerranéen. Chichi chahute les règles littéraires en écrivant « comme on parle » préférant jouer avec les mots et les faire chanter plutôt que de se contraindre à un cadre poétique académique. Mais attention, il ne chante pas, il fait chanter les mots ! Le défi était de parvenir à composer une musique respectant la musicalité des phrasés fleuris de l’accent provençal du poète. Ainsi chaque composition a été cousue main. Quant à la littérature de ficelle, elle nous est tout droit inspirée de la littérature de cordel brésilienne. Ce rapport au Brésil les inscrit dans la lignée de la nouvelle musique occitane portée par la Linha Imaginòt. Ces poèmes déclamés en musique sont faits pour être entendus ou lus avec l’accent mais aussi admirés et exposés ! Ouverture des portes: 18h30 Représentation : 19h30 Prix libre et conscient Petite restauration possible sur place

Prix libre et conscient

♫♫♫ Harmonie De L’Estaque 38 rue Le Pelletier 13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T21:00:00

