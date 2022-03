CHICHI & BANANE Salon-de-Provence, 25 mai 2022, Salon-de-Provence.

CHICHI & BANANE Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence

2022-05-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-25 23:00:00 23:00:00 Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Littérature de ficelle de La Ciotat et autre cantons proches. Poésie populaire du bord de mer méditerranéen.



« Une littérature de la rue à la résonance éminemment universelle et intemporelle. » FRANCOFANS

« Les Bobby Lapointe de La Ciotat » RADIO NOVA



« Les mots chantent comme les cigales et les cordes taquinent le blues couleur Nouvelle-Orléans. Un témoignage quasi-ethnographique et truffé d’humour. » ZIBELINE



« Chichi et Banane sont la preuve vivante de cette part d’universel que recèlent les cultures locales qui ne sauraient se résumer à de belles cartes postales en quadrichromie. » NOS ENCHANTEURS

« Un livre disque plein de poésie, d’humour » FROGGY DELIGHT

« Chichi & Banane célèbrent un folklore oublié. » CHANT… SONGS

Littérature de ficelle de La Ciotat et autre cantons proches. Poésie populaire du bord de mer méditerranéen.

leportailcoucou13@gmail.com +33 9 52 96 32 09 http://www.portail-coucou.com/

Littérature de ficelle de La Ciotat et autre cantons proches. Poésie populaire du bord de mer méditerranéen.



« Une littérature de la rue à la résonance éminemment universelle et intemporelle. » FRANCOFANS

« Les Bobby Lapointe de La Ciotat » RADIO NOVA



« Les mots chantent comme les cigales et les cordes taquinent le blues couleur Nouvelle-Orléans. Un témoignage quasi-ethnographique et truffé d’humour. » ZIBELINE



« Chichi et Banane sont la preuve vivante de cette part d’universel que recèlent les cultures locales qui ne sauraient se résumer à de belles cartes postales en quadrichromie. » NOS ENCHANTEURS

« Un livre disque plein de poésie, d’humour » FROGGY DELIGHT

« Chichi & Banane célèbrent un folklore oublié. » CHANT… SONGS

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-25 par