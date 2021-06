Miramas La Grange du clos Ambroise Bouches-du-Rhône, Miramas Chichi & Banane – Façon Jutu La Grange du clos Ambroise Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Grange du clos Ambroise, le samedi 12 juin à 19:00

Avec L’espesctacle de Chichi & Banane, une littérature de ficelle: des textes illustrés sur une corde à linge, une bouche, un banjo, des déclamades empreintes d’humour et de poésie… Ensuite, c’est le « groove » – à la Façon JuTu. Une musique insoumise qui prend sa source partout où ça lui chante ; des rives boueuses du blues aux ravines du maloya, en passant par les rues où coule le meilleur funk. Buvette écolo et restauration sur place (SOUS RESERVE ) PAF (Participation Aux Frais) 5€ + Adhésion à la Grange du clos Ambroise 2021 (montant libre)

♫♫♫ La Grange du clos Ambroise 335 chemin de Miramas Vieux à Lunard, 13140 Miramas Miramas Bouches-du-Rhône

2021-06-12T19:00:00 2021-06-12T22:00:00

