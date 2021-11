Chiche ! par Caroline Loeb Centre culturel Le Plateau, 18 novembre 2021, Eysines.

Chiche ! par Caroline Loeb

Centre culturel Le Plateau, le jeudi 18 novembre à 20:30

Une confession en musique façon cabaret ————————————— ### Rendez-vous jeudi 18 novembre 2021 à 20h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour le spectacle musical “Chiche !” écrit et interprété par Caroline Loeb. Sur scène, cette artiste complète (chanteuse, auteure, metteuse en scène, comédienne…) se raconte en chansons, émouvante ou punk, livrant des reflets d’une époque paradoxale, ces fameuses années 80. Avec sa gouaille et son bagout, Caroline Loeb nous raconte un déjeuner à l’Élysée avec François Mitterrand, ses folles années Palace ou sa rencontre avec Arletty. Alternant drôlerie et confidences émouvantes, Caroline Loeb revient plus joyeuse et libre que jamais. Entourée de trois musiciens complices et blagueurs, elle valse non pas en déshabillé de soie, mais dans un fourreau noir élégant créé par Irié, entre pudeur et tendresse, alternant confidences et plaisanteries. Avec son spectacle sur Sagan, elle était parvenue avec brio à se glisser dans les mots et la gestuelle de l’écrivaine avec laquelle elle a une certaine gémellité, le goût de la nuit, de la fête. Avec cette nouvelle création, Caroline Loeb ose aujourd’hui se dévoiler, enfin.

Tarifs : plein 19€ / réduit 13€

Caroline chante et se raconte

Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T22:00:00