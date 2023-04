Théâtre – Duos sur canapé Théâtre, 7 mai 2023, Chiché.

L’association Groupe d’Entraide Mutuelle (G.E.M.) de Bressuire organise un théâtre « Duos sur canapé », une comédie de Marc CAMOLETTI, jouée par Les Am’acteurs au théâtre de Chiché.

Réservation des billets au 05.49.80.37.71..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Théâtre

Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The association Groupe d’Entraide Mutuelle (G.E.M.) of Bressuire organizes a theater « Duos sur canapé », a comedy by Marc CAMOLETTI, played by Les Am’acteurs at the theater of Chiché.

Reservation of tickets at 05.49.80.37.71.

La asociación Groupe d’Entraide Mutuelle (G.E.M.) de Bressuire organiza una representación teatral de « Duos sur canapé », comedia de Marc CAMOLETTI, interpretada por Les Am’acteurs en el teatro de Chiché.

Reserva de entradas en el 05.49.80.37.71.

Der Verein Groupe d’Entraide Mutuelle (G.E.M.) aus Bressuire organisiert ein Theaterstück « Duos sur canapé », eine Komödie von Marc CAMOLETTI, die von Les Am’acteurs im Theater von Chiché gespielt wird.

Kartenreservierung unter 05.49.80.37.71.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Bocage Bressuirais