MAISON DE LA CULTURE CLERMONT FERRAND Puy-de-Dôme . DH MANAGEMENT (L2&3-1076788/87) en accord avec TS3, présente CHICANDIER – Un jour sans faimChicandier, un quarantenaire, bedonnant, responsable commercial à la Sogitex spécialisée dans les produits congelés et les conserves, avec un père Avocat en Droit International, une mère Cardiologue et une grande sœur Directrice Financière chez Total, est considéré comme le tocard de la famille. C’est un bourgeois déclassé qui connait les codes de la bonne société et l’hypocrisie qui va avec et surtout les codes du zinc. C’est un homme, à la croisée des chemins, en proie aux doutes, et qui prône l’autodestruction lente et molle. Nous sommes le 20 décembre, en banlieue de Dijon. Chicandier gare son Scénic, récupère sa valise et s’approche lentement d’une belle virée, nocturne avec un compagnon multifacettes : Mathias !Réservation PMR : 09.83.87.40.32. Jason Chicandier

Réservation PMR : 09.83.87.40.32

