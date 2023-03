Chicandier et Mathou – Matin chantant (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL, 23 novembre 2023, LYON.

Chicandier et Mathou – Matin chantant (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-03-06 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

Nous retrouvons Chicandier et Mathou mais les choses ont changé ! La femme de Chicandier s’est barrée, marre de ses frasques alcooliques et de voir ce Youtubeur pathétique se prendre pour Jack Nicholson ! La fille de Chicandier ne lui adresse plus la parole non plus. Chicandier décide alors de prendre une coloc’ avec son ami de toujours, Mathou et là commence une longue descente aux enfers. Alcool, jeux… Désoeuvré…Chicandier va finir sous les ponts avec un SDF nommé Jimmy ; puis en hôpital psychiatrique avec un colocataire nommé Patrick qui a découpé la tête de sa femme… Il va alors entreprendre une désintox et tout faire pour reprendre une vie saine… quitte à se mettre avec une femme végane…et puis comme dit l’expression « On ne change pas les rayures du zèbre » ! Mathou incarne tour à tour les personnages machiavéliques que Chicandier va croiser sur sa route pour le faire replonger et croyez-moi la route est chaotique ! Chicandier

BOURSE DU TRAVAIL LYON 205 Place Guichard Rhône

