CHICAGO BLUES FESTIVAL ON TOUR Le Mans, 3 décembre 2021, Le Mans.

CHICAGO BLUES FESTIVAL ON TOUR 2021-12-03 – 2021-12-03 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans Sarthe

EUR 27 27 En novembre 1969, la première tournée intitulée « Chicago Blues Festival » prenait la route et traversait la France et l’Europe pendant près de deux mois. La tournée du Chicago Blues Festival s’était fixé le but de faire connaître le blues électrique au plus grand nombre et d’offrir aux amateurs la possibilité de voir jouer leurs idoles sans traverser l’Atlantique. Le premier plateau était composé de la légende John Lee Hooker, accompagné par le non moins génial Lowell Fulson et son orchestre.

Qui aurait pu imaginer que 50 ans plus tard, la tournée serait devenue l’un des grands rendez-vous annuels des amateurs de blues en Europe et aurait vu défiler au fil des années autant de légendes du blues comme Otis Rush, Jimmy Dawkins, Hubert Sumlin, Luther Allison et Lonnie Brooks, ou des jeunes talents encore inconnus tels que Magic Slim, Willie Kent, Koko Taylor, Melvin Taylor, Lucky Peterson ou Kenny Neal ?

50 ans après son lancement, la tournée « Chicago Blues Festival » n’a pas changé de formule et offre chaque année un plateau inédit composé d’une sélection parmi les meilleurs musiciens de blues actuels, toujours produite par la famille Black and Blue*.

Afin de fêter comme il se doit la tournée des 51 ans, la capitale Chicago a été choisie pour former un groupe qui aura pour mission de relancer la flamme du blues !

Avec la folie de Lil’Ed & The Blues Imperials, la passion de Ken Saydak et l’énergie de Peaches Staten, il n’y a aucun doute que cette 51e édition va être un grand grand moment musical !

Un pur événement à vivre pleinement !

* Black and Blue est un label fondé en 1966 par Jean-Marie Monestier, un disquaire bordelais passionné de jazz et de blues.

Lil’Ed Williams – guitare, voix

Michaël Garrett – guitare, voix

Michaël Scharff – basse

Peaches Staten – voix

Ken Saydak – claviers, voix

Kelly Littleton– batterie

51 années de blues !

