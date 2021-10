CHICAGO BLUES FESTIVAL Espace René Descartes, 13 novembre 2021, Availles-en-Châtellerault.

CHICAGO BLUES FESTIVAL

Espace René Descartes, le samedi 13 novembre à 21:00

Guitariste aussi célèbre pour son look, sa fidélité à Alligator Records et sa maitrise envoutée de la slide, Lil’Ed joue avec les mêmes musiciens depuis plus de 30 ans ! Pilier incontournable de la scène de Chicago depuis les années 80, il accueillera en guest stars deux autres tauliers, rattachés eux à l’écurie Delmark, en la personne de Ken Saydak l’un des pianistes les plus réputés de la scène blues et Peaches Staten, fidèle de la tournée et l’une des chanteuses les plus en vue dans la capitale du blues.

arif 20€ Réduit 15€ Etudiant, Handicapé, Demandeur d’emploi (sur justificatif)

Lil’Ed & The Blues Imperials, l’un des groupes mythiques de la scène de Chicago nous fera le plaisir de participer à la tournée, pour la première fois depuis l’an 2000 !

Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T21:00:00 2021-11-13T23:00:00