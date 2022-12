CHIC & CHOC PARTY – RÉVEILLON AU CAFE OZ Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CHIC & CHOC PARTY – RÉVEILLON AU CAFE OZ Toulouse, 31 décembre 2022, Toulouse . CHIC & CHOC PARTY – RÉVEILLON AU CAFE OZ 1 Rue Gabriel Péri CAFE OZ Toulouse Haute-Garonne CAFE OZ 1 Rue Gabriel Péri

2022-12-31 – 2022-12-31

CAFE OZ 1 Rue Gabriel Péri

Toulouse

Haute-Garonne 20 EUR 20 La dream team du Café Oz Toulouse vous prépare une soirée aussi chic que décalée pour clôturer cette année 2022.

Dresscode (non obligatoire mais recommandé) : Osez le détail choc sur votre tenue chic. Au programme: Dj set by Jam Art dès 23h, animation photo, goodies et photographe ! Venez célébrer la nouvelle année dans une ambiance de folie !!!

Qui a dit qu’on ne pouvait pas être chic, élégant et Fun en même temps ? toulouse@cafe-oz.com +33 5 34 67 55 38 http://cafe-oz.com/toulouse.html CAFE OZ 1 Rue Gabriel Péri Toulouse

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne CAFE OZ 1 Rue Gabriel Péri Ville Toulouse lieuville CAFE OZ 1 Rue Gabriel Péri Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

CHIC & CHOC PARTY – RÉVEILLON AU CAFE OZ Toulouse 2022-12-31 was last modified: by CHIC & CHOC PARTY – RÉVEILLON AU CAFE OZ Toulouse Toulouse 31 décembre 2022 1 Rue Gabriel Péri CAFE OZ Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne