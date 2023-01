ChiberTrail Anglet, 25 février 2023, Anglet .

ChiberTrail

2023-02-25 – 2023-02-26

Anglet

Pyrénées-Atlantiques

13 EUR Le ChiberTrail est un ensemble d’épreuves organisées en plein coeur de la forêt de Chiberta.

Un Run & Beer et un trail nocturne (10 km) le samedi et plusieurs trails (10 et 20 km) le dimanche.

Anglet France Team

Chibertrail

Stade Orok Bat 1 allée Orok Bat Anglet

