Chiaroscuro Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel Pinsaguel, vendredi 26 avril 2024.

Chiaroscuro Quatuor toulousain et ariégeois de musiques du Moyen-Age et de la Renaissance Vendredi 26 avril, 20h30 Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

Quatuor toulousain et ariégeois de musiques du Moyen-Age et de la Renaissance, les chanteurs-instrumentistes de Chiaroscuro explorent le répertoire ancien tant vocal qu’instrumental. Accompagnés de la viole de gambe, la harpe celtique, le oud, le bouzouki, les percussions, leur répertoire va des rondeaux du Moyen-Âge aux polyphonies vocales et à danser de la Renaissance, en passant par quelques airs traditionnels celtiques ou occitans. Les membres du groupe proviennent de différents horizons musicaux (jazz, baroque, musiques traditionnelles, musiques improvisées…) et se rejoignent pour insuffler à ces musiques un esprit de spontanéité, d’humour, d’émotion, se permettant improvisations et coups de folies.

Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel 11, rue du Ruisseau 31120 Pinsaguel Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 76 88 68 »}]