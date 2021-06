Chiara Camoni CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, 26 juin 2021-26 juin 2021, Bordeaux.

Chiara Camoni

du samedi 26 juin au vendredi 29 octobre à CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux

L’exposition au Capc revient sur **quinze ans de carrière de l’artiste** et propose une plongée dans un travail collégial et « situé » (Haraway). Elle se déploie en miroir dans les galeries du rez-de-chaussée de l’espace du musée, et recompose un intérieur privé, jouant des usages généralement assignés aux différentes pièces d’une maison (les chambres, le salon, la cuisine, l’atelier ou le bureau, etc.). **À chacune de ces fonctions répondent des œuvres** – parmi lesquelles des impressions végétales sur soie formant une tente, un sol de dalles en terre cuite aux motifs kaléidoscopiques ou encore une sculpture faite de céramique et de bougies qui se consument – lesquelles s’organisent en paires se faisant écho de part et d’autre des deux ailes de l’espace d’exposition. Elles se jouent du temps, de son passage et de la manière dont il transforme également l’appropriation que l’on peut faire de chacun de ces espaces selon l’heure de la journée.

Tarifs : 7€ ; 4€ (tarif réduit)

Le travail de Chiara Camoni, qui comprend dessins, sculptures, vidéos et installations, prend forme dans l’espace domestique et émane le plus souvent d’expériences collectives.

CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 7 rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



