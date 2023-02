Ch’festival picard du Grand Roye, 18 mars 2023, Roye SIM Aisne/Oise/Somme HDF - ADRT80 Roye.

Ch’festival picard du Grand Roye

2023-03-18 – 2023-03-26

« Ch’picard i vo vionner dsu ch’poéyis d’Roée pi Montdidji ! * »

Tout un programme d’animations et de spectacles pour découvrir la langue picarde

« Chés Wèpes » ?

« Chés Wèpes », ce sont deux mots picards qui à eux seuls définissent l’esprit de ce festival à la fois bourdonnant, facétieux et surprenant !

Deux mots typiquement picards !

« Chés » est un article défini encore très utilisé aujourd’hui dans le vocabulaire du picard. En français, il se traduit par l’article « les ».

« Wèpe » est un nom masculin, à rapprocher de l’anglais « wasp ». Le son « we » picard évoluant en français en « gu », wèpe se traduit aisément en français par guêpe !

« Chti-lo, ch’est un rude wèpe ! »

En picard, le mot wèpe ne désigne pas seulement l’insecte bourdonnant ! C’est aussi un mot pour qualifier une personne extraordinaire, un rude wèpe !

C’est aussi en utilisant cette expression, qu’un Picard désigne un enfant turbulent ou facétieux.

Un festival 100% local et bourdonnant

C’est cette image énergique, « bourdonnante » que s’attacheront à mettre en valeur les artistes du festival picard Chés Wèpes ! Ils vous donnent rendez-vous du 18 au 26 mars avec la langue et la culture picardes pour vivre une expérience originale et 100% locale. Au programme : chansons, musique, bal, théâtre, balades, contes, animations pour enfants… Il y en aura pour toutes les oreilles !

Alors, evnez ! Os vous attind (pi ch’est gratuit) ! *

TOUTES LES ENTRÉES ET ANIMATIONS DU FESTIVAL SONT GRATUITES

Réservation conseillée au 03 22 71 17 00

* Le picard va bourdonner sur le territoire de Roye et Montdidier

* Alors venez ! On vous attend !

+33 3 22 71 17 00

