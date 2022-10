« Ch’festival picard Chés Wèpes » – Kamishibaï pour chés tchots en français et en picard, 19 octobre 2022, .

« Ch’festival picard Chés Wèpes » – Kamishibaï pour chés tchots en français et en picard



2022-10-19 10:00:00 – 2022-10-19

Théâtre d’images

Avec Laurent Peugniez, animateur de la médiathèque et France Avisse, Agence régionale de la langue picarde

Quel drôle de bouton sur cette boîte ! Ça ressemble à une boutinette* ! Et si on le décatouillait* ensemble ! Magique…la boîte s’ouvre, les images défilent et l’histoire prend vie ! Des histoires pas tout à fait comme les autres, s’échappent de ce petit théâtre : ch’est des histoères in picard* et en français!

*les enfants et les plus grands *nombril *chatouillait *ce sont des histoires en picard

—————————————————————————————————-

« Ch’festival picard Chés Wèpes » va bourdonner !

Un programme d’animations et de spectacles pour découvrir la langue picarde

« Chés Wèpes » ?

« Chés Wèpes », ce sont deux mots picards qui à eux seuls définissent l’esprit de ce festival à la fois bourdonnant, facétieux et surprenant !

Deux mots typiquement picards !

« Chés » est un article défini encore très utilisé aujourd’hui dans le vocabulaire du picard. En français, il se traduit par l’article « les ».

« Wèpe » est un nom masculin, à rapprocher de l’anglais « wasp ». Le son « we » picard évoluant en français en « gu », wèpe se traduit aisément en français par guêpe !

« Chti-lo, ch’est un rude wèpe ! »

En picard, le mot wèpe ne désigne pas seulement l’insecte bourdonnant ! C’est aussi un mot pour qualifier une personne extraordinaire, un rude wèpe !

C’est aussi en utilisant cette expression, qu’un Picard désigne un enfant turbulent ou facétieux.

Un festival 100% local et bourdonnant

C’est cette image énergique, « bourdonnante » que s’attacheront à mettre en valeur les artistes du festival picard Chés Wèpes ! Ils vous donnent rendez-vous du 15 au 23 octobre 2022 avec la langue et la culture picardes pour vivre une expérience originale et 100% locale. Au programme : bal, lectures, chansons, musique, balades, animations kamishibaï pour enfants…

Alors, evnez ! Os vous attind !*

* Alors venez ! On vous attend !

Toutes les animations sont gratuites – Réservations recommandées (places limitées)

