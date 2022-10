« Ch’festival picard Chés Wèpes » – Banquet picard – Ch’repillé picard Beauvais, 22 octobre 2022, Beauvais.

« Ch’festival picard Chés Wèpes » – Banquet picard – Ch’repillé picard

Rue de la Longue Haie Beauvais Oise

2022-10-22 – 2022-10-22

Beauvais

Oise

Repas participatif animé par ech Cercieu picard ed l’Oèse de Voisinlieu Pour Tous et Jean Caron, auteur-compositeur interprète

Quoé ch’est ch’répillé picard* ? C’est un moment convivial autour d’une grande table où chacun est invité à apporter une spécialité picarde* à déguster. Une fois la table dressée, les convives prennent place pour échanger autour de la langue picarde. Ech Cercieu picard ed l’Oése, l’atelier d’expression picarde de Voisinlieu pour Tous a concocté pour cette occasion, des jeux, des lectures, des histoires, des échanges de mots et d’expressions picardes qu’il partagera avec plaisir dans la joie et la bonne humeur.

* Maroilles, rollot ou encore gâteau battu, tarte à l’badrée ou rabotte picarde, chacun apportera une spécialité à partager.

Et comme tout bon repas, il sera accompagné en musique et en chansons grâce aux interprétations de Jean Caron, un pur produit local et de qualité, issu d’un artisanat musical authentique ! C’est ça, c’est toute la chanson de Jean Caron. Festif et teinté d’humour, son tour de chant mélange textes en français et en picard. Homme-orchestre, il en surprendra plus d’un par ses reprises picardes des hits anglophones ! A vir et pi à intinde ! *

*Qu’est-ce qu’un banquet picard ? *A voir et à entendre

—————————————————————————————————-

« Ch’festival picard Chés Wèpes » va bourdonner !

Un programme d’animations et de spectacles pour découvrir la langue picarde

« Chés Wèpes » ?

« Chés Wèpes », ce sont deux mots picards qui à eux seuls définissent l’esprit de ce festival à la fois bourdonnant, facétieux et surprenant !

Deux mots typiquement picards !

« Chés » est un article défini encore très utilisé aujourd’hui dans le vocabulaire du picard. En français, il se traduit par l’article « les ».

« Wèpe » est un nom masculin, à rapprocher de l’anglais « wasp ». Le son « we » picard évoluant en français en « gu », wèpe se traduit aisément en français par guêpe !

« Chti-lo, ch’est un rude wèpe ! »

En picard, le mot wèpe ne désigne pas seulement l’insecte bourdonnant ! C’est aussi un mot pour qualifier une personne extraordinaire, un rude wèpe !

C’est aussi en utilisant cette expression, qu’un Picard désigne un enfant turbulent ou facétieux.

Un festival 100% local et bourdonnant

C’est cette image énergique, « bourdonnante » que s’attacheront à mettre en valeur les artistes du festival picard Chés Wèpes ! Ils vous donnent rendez-vous du 15 au 23 octobre 2022 avec la langue et la culture picardes pour vivre une expérience originale et 100% locale. Au programme : bal, lectures, chansons, musique, balades, animations kamishibaï pour enfants…

Alors, evnez ! Os vous attind !*

* Alors venez ! On vous attend !

Toutes les animations sont gratuites – Réservations recommandées (places limitées)

contact@languepicarde.fr +33 9 54 66 25 82 https://www.languepicarde.fr/

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-10-10 par