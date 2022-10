« Ch’festival picard Chés Wèpes » – Bal Picard Beauvais, 21 octobre 2022, Beauvais.

« Ch’festival picard Chés Wèpes » – Bal Picard

3 Cour des Lettres Beauvais Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis

2022-10-21 – 2022-10-21

Beauvais

Oise

Beauvais

Avec la Compagnie Amuséon

Le rythme est donné : la cornemuse chaloupe dans les rythmiques accordéon – guitare, les percussions percutent, le violon pétille, les chansons enchantent !

Généreux, les musiciens expliquent, animent, enchaînent vieilles rondes, joyeuses jigs et jolies valses composées exprès pour vous. Le Bal picard, c’est la fête sur la piste de danses avec de vrais morceaux du Nord / Picardie mais aussi des musiques revisitées des régions celtiques jusqu’au centre France.

—————————————————————————————————-

« Ch’festival picard Chés Wèpes » va bourdonner !

Un programme d’animations et de spectacles pour découvrir la langue picarde

« Chés Wèpes » ?

« Chés Wèpes », ce sont deux mots picards qui à eux seuls définissent l’esprit de ce festival à la fois bourdonnant, facétieux et surprenant !

Deux mots typiquement picards !

« Chés » est un article défini encore très utilisé aujourd’hui dans le vocabulaire du picard. En français, il se traduit par l’article « les ».

« Wèpe » est un nom masculin, à rapprocher de l’anglais « wasp ». Le son « we » picard évoluant en français en « gu », wèpe se traduit aisément en français par guêpe !

« Chti-lo, ch’est un rude wèpe ! »

En picard, le mot wèpe ne désigne pas seulement l’insecte bourdonnant ! C’est aussi un mot pour qualifier une personne extraordinaire, un rude wèpe !

C’est aussi en utilisant cette expression, qu’un Picard désigne un enfant turbulent ou facétieux.

Un festival 100% local et bourdonnant

C’est cette image énergique, « bourdonnante » que s’attacheront à mettre en valeur les artistes du festival picard Chés Wèpes ! Ils vous donnent rendez-vous du 15 au 23 octobre 2022 avec la langue et la culture picardes pour vivre une expérience originale et 100% locale. Au programme : bal, lectures, chansons, musique, balades, animations kamishibaï pour enfants…

Alors, evnez ! Os vous attind !*

* Alors venez ! On vous attend !

Toutes les animations sont gratuites – Réservations recommandées (places limitées)

contact@languepicarde.fr +33 3 44 15 67 02 https://www.languepicarde.fr/

Agence régionale de la langue picarde

Beauvais

