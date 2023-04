Conférence : Chézy, Une histoire inachevée 20 route Ozon, 26 avril 2023, Chézy.

Partez à la découverte de Chézy et de son histoire captivante lors d’une conférence inédite de David Dugay. Plongez dans les mystères de ce lieu empreint d’anecdotes passionnantes. Un rendez-vous à ne pas manquer pour une soirée mémorable !.

2023-04-26 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

20 route Ozon Salle des fêtes

Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover Chézy and its captivating history during a new conference by David Dugay. Dive into the mysteries of this place full of fascinating anecdotes. An appointment not to be missed for a memorable evening!

Descubra Chézy y su cautivadora historia durante una nueva conferencia de David Dugay. Sumérjase en los misterios de este lugar lleno de anécdotas fascinantes. ¡Una cita ineludible para pasar una velada memorable!

Entdecken Sie Chézy und seine fesselnde Geschichte in einem unveröffentlichten Vortrag von David Dugay. Tauchen Sie ein in die Geheimnisse dieses Ortes, der von spannenden Anekdoten geprägt ist. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um einen unvergesslichen Abend zu erleben!

