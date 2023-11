Vente au profit du téléthon Chezal-Benoît, 2 décembre 2023, Chezal-Benoît.

Chezal-Benoît,Cher

Ventes de boudins et tripes, pour la bonne action avec le comité des fêtes de Chezal-Benoit..

Samedi 2023-12-02 08:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire



Sales of black pudding and tripe for a good cause with the Chezal-Benoit festival committee.

Venta de morcillas y callos a beneficio de la comisión de fiestas de Chezal-Benoit.

Verkauf von Blutwurst und Kutteln, für die gute Tat mit dem Festkomitee von Chezal-Benoit.

