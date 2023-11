Ouvrages sur l’Abbaye et l’hôpital psychiatrique de Chezal-Benoit Chezal-Benoît, 27 octobre 2023, Chezal-Benoît.

Chezal-Benoît,Cher

Sylvain Bourdreux, casalais passionné par l’Abbaye et l’histoire de Chezal-Benoît vous dévoile 2 de ses ouvrages à tarif préférentiel et jusqu’au 8 novembre. Une séance de dédicace se tiendra à la salle polyvalente le vendredi 10 novembre à partir de 17h30..

2023-10-27 fin : 2023-11-10 . 35 EUR.

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire



Sylvain Bourdreux, a local enthusiast for the Abbey and the history of Chezal-Benoît, is unveiling 2 of his books at a special rate until November 8. A signing session will be held at the Salle Polyvalente on Friday November 10 from 5.30pm.

Sylvain Bourdreux, apasionado de la Abadía y de la historia de Chezal-Benoît, presenta 2 de sus libros a un precio especial hasta el 8 de noviembre. El viernes 10 de noviembre, a partir de las 17.30 horas, tendrá lugar una sesión de firma de libros en la Sala Polivalente.

Sylvain Bourdreux, ein Mann aus Casal, der sich leidenschaftlich für die Abtei und die Geschichte von Chezal-Benoît interessiert, stellt Ihnen bis zum 8. November zwei seiner Werke zu einem Vorzugspreis vor. Eine Signierstunde findet am Freitag, den 10. November ab 17:30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

