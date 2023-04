Brocante du comité des fêtes de Chezal Grande rue, 4 juin 2023, Chezal-Benoît.

Le comité des fêtes du village organise cette brocante où plus de 50 exposants vous attendent. Chinez, dénichez la perle rare, l’objet de son enfance !.

Dimanche 2023-06-04 à 07:00:00 ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Grande rue

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire



The village festival committee organizes this flea market where more than 50 exhibitors are waiting for you. China, find the rare pearl, the object of his childhood!

El comité de fiestas del pueblo organiza este mercadillo en el que le esperan más de 50 expositores. Curiosea, encuentra la perla rara, ¡el objeto de tu infancia!

Das Festkomitee des Dorfes organisiert diesen Flohmarkt, bei dem mehr als 50 Aussteller auf Sie warten. Stöbern Sie, finden Sie die seltene Perle, den Gegenstand aus ihrer Kindheit!

Mise à jour le 2023-04-14 par OT LIGNIERES