Sainte-Lheurine Les instants viti – Chez William Lorion à Sainte-Eugène Chez William Lorion à Sainte-Eugène Sainte-Lheurine, 21 novembre 2023, Sainte-Lheurine. Les instants viti – Chez William Lorion à Sainte-Eugène Mardi 21 novembre, 09h00 Chez William Lorion à Sainte-Eugène [L’art d’être différent] Les instants viti Découvrez les “instants viti”, des expériences inspirantes du 20 au 24 novembre. Des viticulteurs partagent leurs expériences d’emploi de personnes en situation de handicap. Venez les rencontrer pour échanger autour de leurs témoignages, poser vos questions et en apprendre davantage sur les expériences, les démarches et les dispositifs d’accompagnement. Pour plus d’infos et pour s’inscrire, c’est ici Chez William Lorion à Sainte-Eugène 17520 Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/cjKOV »}] https://forms.office.com/e/uu5F9aqiXn Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T09:00:00+01:00 – 2023-11-21T10:30:00+01:00

