#10marsjelis chez vous, 10 mars 2023, Cornebarrieu. #10marsjelis Vendredi 10 mars, 10h00 chez vous Le 10 mars à 10h, la France lit ! chez vous cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Le 10 mars à 10h, la France lit ! Pour sensibiliser les français à l’importance de la lecture, et manifester ensemble son attachement au livre, le Centre National du Livre, en collaboration avec l’association “Silence, On Lit !”, l’Education nationale et l’ensemble de ses partenaires lance un quart d’heure de lecture pour tous. Que vous soyez dans le bus, à l’école ou dans votre bureau, attrapez votre livre et lisez !

