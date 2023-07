Manotopia Chez Tro-heol Quéménéven Catégories d’Évènement: Finistère

Quéménéven Manotopia Chez Tro-heol Quéménéven, 2 septembre 2023, Quéménéven. Manotopia Samedi 2 septembre, 21h30 Chez Tro-heol a partir de 8 ans Scalpel & Plastic Samedi 2 septembre 21h30 chez Tro-heol théâtre et marionnettes, dès 11 ans

Une dystopie en 2 parties sur le thème de la chirurgie esthétique et de ses dérives.

2 formes acides à l’humour caustique, sur un futur peu reluisant… Chez Tro-heol 22 route de Kergoat Quéménéven 29180 Finistère Bretagne 02 98 73 62 29 http://tro-heol.fr https://www.facebook.com/tro.heol.7 [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 73 62 29 »}] ancienne école de Quéménéven, lieu de création de la compagnie Tro-heol, théâtre et marionnettes stationnement facile à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

