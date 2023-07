Manotopia Chez Tro-heol Quéménéven Catégories d’Évènement: Finistère

Quéménéven Manotopia Chez Tro-heol Quéménéven, 1 septembre 2023, Quéménéven. Manotopia Vendredi 1 septembre, 20h30 Chez Tro-heol a partir de 10 ans La Mano vendredi 1er septembre 20h30 chez Tro-heol théâtre et marionnettes, dès 10 ans

Victime d’un malencontreux accident dans sa boucherie, Roberto, émouvant personnage d’un autre âge, se voit affublé d’une nouvelle main, dotée de sa propre personnalité.

Progressivement, cette cohabitation involontaire devient insupportable, le harcèlement et la manipulation mentale montrent bientôt leur face hideuse. Chez Tro-heol 22 route de Kergoat Quéménéven 29180 Finistère Bretagne 02 98 73 62 29 http://tro-heol.fr https://www.facebook.com/tro.heol.7 [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 73 62 29 »}] ancienne école de Quéménéven, lieu de création de la compagnie Tro-heol, théâtre et marionnettes stationnement facile à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T20:30:00+02:00 – 2023-09-01T21:30:00+02:00

2023-09-01T20:30:00+02:00 – 2023-09-01T21:30:00+02:00 ©Tro-heol Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quéménéven Autres Lieu Chez Tro-heol Adresse 22 route de Kergoat Ville Quéménéven Departement Finistère Lieu Ville Chez Tro-heol Quéménéven

Chez Tro-heol Quéménéven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quemeneven/