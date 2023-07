Manotopia Chez Tro-heol Quéménéven Catégories d’Évènement: Finistère

Quéménéven Manotopia Chez Tro-heol Quéménéven, 28 août 2023, Quéménéven. Manotopia 28 août – 1 septembre Chez Tro-heol a partir de 9 ans, matériel fourni par la compagnie, 12 places le matin / 12 places l’après-midi du lundi 28 aout au vendredi 1er septembre.

Gratuit.

adultes, enfants à partir de 9 ans.

atelier d’initiation à la manipulation de marionnettes sur table

encadré par un marionnettiste professionnel. 2 groupes seront constitués pour la semaine, de 12 personnes maximum chaque.

2h par jour : au choix soit le matin de 10 à 12 h, soit l’après-midi de 14 à 16h.

vendredi 1er : repetition générale de 16h à 18h, puis restitution publique à 18h. Chez Tro-heol 22 route de Kergoat Quéménéven 29180 Finistère Bretagne 02 98 73 62 29 http://tro-heol.fr https://www.facebook.com/tro.heol.7 [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 73 62 29 »}] ancienne école de Quéménéven, lieu de création de la compagnie Tro-heol, théâtre et marionnettes stationnement facile à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T10:00:00+02:00 – 2023-08-28T12:00:00+02:00

