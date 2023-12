Un repas du Nouvel an Chez Thérèse Chez Thérèse Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Un repas du Nouvel an Chez Thérèse Chez Thérèse Bordeaux, 30 décembre 2023 11:00, Bordeaux. Un repas du Nouvel an Chez Thérèse 30 et 31 décembre Chez Thérèse Tarif unique : 95 €. Pour clôturer cette année en beauté et accueillir la nouvelle année 2024 avec éclat, Thérèse vous invite à célébrer la St Sylvestre autour d’un menu exceptionnellement élaboré. Menu unique à 95 € Découvrez notre sélection exquise de plats confectionnés avec des produits frais et de saison, pour une expérience culinaire inoubliable. L’ensemble est disponible par ici ! Réservation obligatoire

Par téléphone au 05 56 84 08 70

Par téléphone au 05 56 84 08 70

Par mail à contact@groupetherese.com

Chez Thérèse
28 Pl. Meynard, 33000 Bordeaux
Bordeaux 33000 Saint-Michel
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

