Tournoi d'échecs Marathon au profit du Téléthon Olivet

Olivet Tournoi d’échecs Marathon au profit du Téléthon Chez soi Olivet, 9 décembre 2023, Olivet. Tournoi d’échecs Marathon au profit du Téléthon 9 et 10 décembre Chez soi Amateurs, passionnés du jeu d’échecs

Nous vous proposons de participer à notre événement exceptionnel qui allie compétition, convivialité et solidarité. Ce Tournoi Marathon Caritatif du Téléthon 2023, qui se déroulera les 9 et 10 décembre 2023.

Ce sera l’occasion idéale pour participer à une joute échiquéenne inédite tout en soutenant une noble cause. Date : 9 et 10 décembre 2023 Lieu : plateforme Lichess Heure de début : 9 décembre à 10h30 Frais de participation minimum : 2€ (ou plus, si vous le souhaitez) Votre engagement profitera à la recherche scientifique pour lutter contre les maladies génétiques rares et à la collecte de fonds pour le Téléthon 2023. Cet événement est une occasion de réunir votre passion pour les échecs et votre générosité. Comment vous inscrire : Rendez-vous sur Hello Asso pout régler les frais de participation: minimum de 2€ ou faites un don plus important si vous le souhaitez.

Après votre inscription vous recevrez par courriel un code pour participer au tournoi

Créez un compte Lichess https://lichess.org/ ou connectez-vous sur le lien du tournoi que vous recevrez une fois votre inscription validée. Format du tournoi : Le tournoi se jouera en 24 heures à la cadence de 4minutes + 4 secondes par coup à chaque partie. Vous pourrez entrer et sortir du tournoi comme vous le souhaitez. Les détails du format et des règles seront partagés lors de l’inscription. Prix et Récompenses : Des invitations pour des tournois seront attribués aux meilleurs joueurs/joueuses, mais n’oubliez pas que le véritable gain est de contribuer à une cause louable. Nous espérons que vous apprécirez ce week-end d’échecs passionnant et solidaire. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à contact@cdje45.fr Relevez le défi, relevez le défi échiquéen, et participez à une noble cause en rejoignant le Tournoi Marathon Caritatif du Téléthon 2023. Nous comptons sur votre présence pour faire de cet événement un succès mémorable. Sincèrement, Le groupe Chess Téléthon Lisa JABALY, Frédéric LOYARTE, Eric VIGNELLES, Jocelyne WOLFANGEL Avec le soutien de : Barreau de Paris, Chess Bar, les échecs vers la réussite, CDJE 33, CDJE45 … et vous !! Toutes les informations recueillis resteront confidentielles et ne seront pas divulguées Chez soi 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-tour-prends-garde/evenements/telethon-marathon-echecs »}] [{« link »: « https://lichess.org/ »}, {« link »: « mailto:contact@cdje45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00
2023-12-10T00:00:00+01:00 – 2023-12-10T10:30:00+01:00

